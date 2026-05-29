28日午後、岐阜県池田町の交差点で、パトカーの追跡を受けた原付バイク2台が転倒し10代の少年3人が軽いケガをしました。警察によりますと、28日午後2時すぎ、池田町粕ヶ原の交差点で、パトロール中の警察官が一時停止を無視する原付バイク2台を見つけ停止を求めましたが、そのまま逃走しました。パトカーがサイレンと赤色灯をつけて追跡しましたが、北におよそ750m先の路上で、バイク2台が転倒したという