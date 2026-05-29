横山裕が主演を務め、関水渚が共演するドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（カンテレ・フジテレビ系／毎週水曜23時）が、7月より放送されることが決定した。【写真】横山裕×関水渚のカッコいいビジュアル（別Ver）本作は、講談社「good!アフタヌーン」で連載中の同名人気漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力