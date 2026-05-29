7月スタートする蒼井優主演のドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、高橋文哉の出演が発表された。一見社交的だが、人と深く関わらない“ドライな低体温男子” 喫茶店店員・直人を演じる。【写真】蒼井優、7月期ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』18年ぶりに地上波連ドラ主演本作の脚本は、『silent』（2022年・フジテレビ）などを手掛けた生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆