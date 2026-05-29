黒木メイサが主演するHuluオリジナルドラマ『八神瑛子 ‐上野中央署 組織犯罪対策課‐』（7月24日より独占配信）より、藤木直人と奥田瑛二の出演が発表された。藤木は頭脳派暴力団幹部、奥田が上野を牛耳る暴力団組長を熱演する。【写真】こわっ！奥田瑛二が暴力団組長・有嶋役迫力ありすぎキャラショット2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズな