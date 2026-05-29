木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第8話が28日に放送。慧（高杉真宙）の言動に反響が集まっている。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第8話慧（高杉真宙）＆藤子（瀧本美織）薬膳教室の最終日。あゆみ（木南）は、慧と会うのはこれが最後と決めていた。その教室で慧が口ずさんだ、聞き覚えのあるメロディー。それを聞いて、3年前の鎌倉の山の中で咲いていた