日々の忙しさに追われていると、「自分がいなければ」と気を張りすぎてしまいがちですよね。特に、責任ある立場にいるほど、立ち止まることへの不安は大きくなるものです。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 止まれない日々 私は2人の子どもを育てながら、がむしゃらにキャリアを積んできました。 子どもの急な発熱に焦りながら会議に出たり、深夜に洗濯機を回しながら資料を作ったり。「頼りになる人」と思