28日、名古屋市昭和区の木造2階建て住宅が全焼した火事で、警察は、自宅に火を放ったとして住人の男を逮捕しました。 非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、昭和区の無職・中久保隆（57）容疑者です。 警察によりますと、中久保容疑者は、28日午後6時すぎ昭和区御器所の自宅に放火し自宅を焼損させた疑いが持たれています。 この火事で消防車など16台が出動し、火は約5時間半後に消し止められましたが木造2