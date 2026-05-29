元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサーが、雰囲気ガラリの衣装姿をアップした。２９日までに自身のインスタグラムを更新し「イベント司会の衣装たち」を紹介。「イベントのイメージやブランドカラーに合わせて、毎回スタイリングしていただいています。普段はなかなか着ないドレッシーなお洋服は、やっぱりテンションが上がりますね。でも…もう高いヒールを長時間履くのはなかなか大変」と泣き笑いの絵文字をつけた。