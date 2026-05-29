サッカーW杯で日本と同組にサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が6月に開幕する。日本代表と同じグループFになったオランダ代表が27日、代表26人を発表。その顔ぶれの豪華さに、日本ファンも様々な反応を示した。DFはリバプール所属のファージル・ファンダイクのほか、ミッキー・ファンデフェン（トッテナム）やヤンポール・ファンヘッケ（ブライトン）らプレミア勢が中心。MFはバルセロナ所属のMFフレンキー・デヨング、マ