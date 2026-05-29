女優・のんがディズニーリゾートを満喫する様子を公開した。２９日までに更新したインスタグラムに「最初の装備雨の中でも楽しかった＃ｔｏｋｙｏｄｉｓｎｅｙｒｅｓｏｒｔ」とつづると、ディズニーリゾートでのショットをアップ。サングラスとカチューシャをつけ、デニムジャケットにキャラクターがプリントされた黒のパンツを合わせたコーディネートでパーク内を満喫する姿や、レインコートを着用し、雨の中でも笑顔では