3月は気温が上がり始め、洗車やボディケアをしやすくなる季節だ。冬のあいだに付いた汚れを落とし、春のドライブシーズンに向けてボディのツヤを整えたいと考えるユーザーも増えてくる。 今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーワックスTOP10を紹介する。 ※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。 売れ筋