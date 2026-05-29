犯罪者の心理を分析し、犯人像を割り出す「プロファイリング」。今でこそ警察ドラマなどでお馴染みの手法だが、1980年代半ばのFBI内部では「単なる直観にすぎない」と冷遇され、予算もつかない状態だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そんな中、行動科学課のチームは50人以上の連続殺人鬼へのインタビューを敢行した。すると、“意外な結果”が浮かび上がってきたそう。ここでは、看護学博士でレイプ研究、被害者学研