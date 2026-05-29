〈知能は平均以上、父親と距離がある、そして…“50人以上のシリアルキラー”と面会した女性捜査官が気づいた、彼らの“不気味な共通点”とは〉から続く1984年6月、カリフォルニア州の高級住宅地で悲劇は起きた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）スクールカースト上位の人気者である15歳のカースティンは、憧れの会員制クラブの「秘密のディナー」に誘われ、迎えに来たオレンジ色のボロ車に乗り込んだ。が、彼女は数時間後