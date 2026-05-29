〈「これらの写真から、刺創の1か所は肝臓を深く傷つけているのがわかる」車のトランクに残された“真っ赤な手のひらの跡”…15歳の少女が刺殺された「スクールカースト殺人事件」の全容に迫る《1984年・カリフォルニア》〉から続くオレンジ色のボロ車に乗った女に、15歳の少女が惨殺された事件。手詰まりとなった地元警察に代わり、FBI行動科学課のプロファイラーたちが動き出した。彼らが導き出したのは、いかにして見えない犯