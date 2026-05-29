働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』。【写真】この記事の写真を見る（3枚）本書の著者、組織開発や人材育成のプロフェッショナルである坂井風太さんが、YouTubeチャンネル『TBS CROSS DIG with Bloomberg』に登場。MCの竹下隆一郎さんとともに、現代の20代、30代が直面している「クォ