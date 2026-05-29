〈「管理職になったら辛いよ」「タワマン住んだらペアローンが…」若い世代が虚無に陥る“3つの大きな原因”【人材育成のプロが解説】〉から続く働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』。【写真】この記事の写真を見る（4枚）本書の著者、組織開発や人材育成のプロフェッショナルである坂