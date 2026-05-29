1881年に創業した日本を代表する書店チェーン・三省堂書店が、創業の地である神保町に「神田神保町本店」をリニューアルオープンさせた。新たなビルは13階建てのうち書店フロアは1階から3階。それより上階にはテナントが入り、売り場面積は旧本店の7割、本の在庫数は約70万冊から約50万冊に減ったものの、オープン日から多くの客が押し寄せ、本店復活が待ちわびられていたことを証明。いまも店内は、若者から中高年まで幅広い世