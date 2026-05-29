◇プロ野球セ･パ交流戦ソフトバンク8-4巨人（5月28日、東京ドーム）5回に2アウトから2失点し、1点差に詰め寄られた巨人の田中将大投手。なんとかイニングを終えるも、ベンチで悔しさをあらわにしました。「2アウトからつながれて、そこはやっぱりもったいなかったなと思いますね。いいところも、もちろんありました。ただ、5回のあそこの場面で台無しにしてしまった。後ろの投手にしんどい場面でマウンドを渡すことになってしま