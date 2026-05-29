「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪で有罪判決を受けたプロ野球・広島カープの元選手が、自身のSNSで「自分を含め6人のカープ選手が同じ人物から購入した」と明かしました。羽月隆太郎被告：私を含め6人が、同じ人物から（指定薬物を）購入していました。羽月隆太郎被告は2025年12月、広島市中区の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した罪で、拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を受け