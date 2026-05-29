ANAグループは、毎月29日に実施している「ANAにキュン！」に合わせ、5月29日に割引クーポンの配布などを行う。国内ダイナミックパッケージでは最大13,000円が割引となるクーポンを配布するほか、ホテルでも割引クーポンを用意する。海外ダイナミックパッケージでは、最大100,000円が割引となるクーポンのほか、ハワイのオプショナルツアーでマイルが3倍となるプランを用意する。海外ホテルでは、アメリカのホテルでマイルが3倍とな