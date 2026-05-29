●きょう29日(金)は日ざしとともに暑さ復活●今週末も晴れて 一段と厳しい暑さ●台風6号北上 来週火～水曜頃は県内でまとまった雨などが心配＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう28日(木)は、しつこく低い雲が残り続けた県内ですが、今朝にかけては次第に雲は少なくなってきました。きょう29日(金)は次第に大陸から進んでくる高気圧に覆われ、日中は日ざしタップリ…この日ざしとともに、最高気温が30度に迫ってくる所が多くな