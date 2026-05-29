わずかなコントロールミスに不満げな表情を見せる大谷(C)Getty Images投打二刀流の凄みが詰まった一夜だった。現地時間5月27日のロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷翔平（ドジャース）は、投げては6回（99球）を、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点。打っては初回の第1打席に菅野智之から特大の先頭打者アーチをマーク。文字通り攻守で違いを生み出した。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、9号