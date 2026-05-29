免許取り立てで、車をうまく駐車できない。【驚きの展開】「ホンマにあかんヤツやコレ」。泣きそうになっていた私は、見知らぬ人の車に乗せられた約束の時間が迫り、焦る私。その時、見知らぬ男性が私に――。大阪府在住の40代女性（投稿時）・Sさんの若き日の体験。＜Sさんからのおたより＞今から15年前。転職活動をしていた私は、入社希望の会社の面接に、車で向かっていました。駐車が苦手な上、免許を取得してあまり日が経って