6月から始まるFIFAワールドカップ2026に向けて合宿を行うサッカー日本代表。28日に板倉滉選手、冨安健洋選手、遠藤航選手の3人が合流し、16人が参加。ハーフコートのゲーム形式の練習を行うなど、汗を流しました。この日の一般公開には多くの人々が見学。練習でゴールが決まると拍手や歓声が送られるなど、間近で見る日本代表に興奮する子どもたちの姿も見られました。練習後には、ランニングでクールダウンする長友佑都選手、板倉