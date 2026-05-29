阿部慎之助前監督（47）の辞任後、福岡ソフトバンクホークスとのセ・パ交流戦を1勝2敗（5月28日時点）とした読売ジャイアンツ。18歳娘への暴行容疑で逮捕された阿部氏による前代未聞の交代劇に【この現実から逃げることはできない】としつつも、巨人軍を前を向かせたのは巨人OB会長・中畑清氏（72）だ。【写真】息子と素振りやキャッチボールをする姿が目撃された阿部前監督5月27日配信の『スポニチアネックス』記事で、阿部前