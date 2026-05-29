ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕（４５）が、カンテレとテレビ西日本が共同制作するフジテレビ系ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（７月１日スタート。水曜、後１１・００）に主演することが２８日、分かった。「Ｇｏｏｄ！アフタヌーン」で連載中の人気漫画を実写化。連続殺人犯を駆逐するサスペンスで６度目の刑事役に挑む。これまでも「ＯＮ異常犯罪捜査官・藤堂比奈子」（１６年）や「絶対零度」シリーズ（１