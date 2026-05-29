ユニクロは1998年のフリースブームをきっかけに、世界的ブランドに成長した。その3年前から、ユニクロに出資していた日本人投資家の阿部修平さんは「初めて柳井正さんに会った時、自分の事業に人生を懸けている人特有の目の輝きと迫力があった」という。Forbes JAPAN編集長藤吉雅春さんとの対談をお届けする――。※本稿は、阿部修平、藤吉雅春『コンパウンドグロース投資 世界を牽引する日本の新時代』（リンクタイズ）の一部を再