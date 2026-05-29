高市首相が目指す、今国会中の皇室典範改正の動きが本格化している。衆参両院は、皇族数確保策に関する「立法府の総意」を、6月前半に向けて取りまとめていく見通しだ。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「この動きの最大のキーパーソンは自民党の麻生太郎氏であり、そこには今は亡き2人の存在が強い影響を与えている」という――。■皇室典範改正と「国力研究会」の誕生現在国会で進んでいる皇室典範改正の問題において、もっとも重要