28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、同日の阪神戦で9回に得点した日本ハムの攻撃について言及した。日本ハムは3−1の9回一死一、三塁で、細川凌平が初球を一塁線にセーフティスクイズで三塁走者の代走・矢澤宏太が生還。貴重な追加点を挙げた。館山氏はこの攻撃に「新庄監督、動いてきましたね。サードランナーも矢澤選手。その前にも（カウント）32からエンドランを仕掛けた