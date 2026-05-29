ヤクルトは28日、西武との試合（神宮）に0−8で敗戦。西武との三連戦はモンテルのソロ、サンタナの2ランの3得点のみで、好機は作るものの得点することが出来ず一分二敗でカード負け越しとなった。28日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に解説で出演していた大矢明彦氏は「バントもしない、バッターに任せるといった形で今まで機能してやってこれていましたが…」とチクリ。続けて「ピッチャーが頑張っている間