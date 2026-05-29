国内では高支持率の高市政権は、海外ではどう見られているのか。在米ジャーナリストのシェリーめぐみさんは「ここにきて日本スゴイという流れから日本ヤバいという風潮になっている。イラン戦争の影響によって高市政権のマズさがバレた」という――。■海外メディアが報じた「白黒ポテチ袋」の衝撃ポテトチップスの袋から、色が消えた。そこに見えたのは、一企業の事情ではない。日本の弱さだった。5月12日、CNNやNYタイムスをはじ