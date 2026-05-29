28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢昭彦氏が、12年ぶりに交流戦3連敗スタートとなった広島について言及した。広島はロッテとの交流戦3連戦、3試合連続逆転負けと苦しいスタートとなった。それでも、シーズン途中に育成から支配下選手となった名原典彦がマルチ安打の活躍と、厳しいチーム状況の中で明るい兆しもある。大矢氏は「カープは今年チームを若くしたいというのが一つ大きなテー