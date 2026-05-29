女優ハン・グルの近況が視線を集めている。ハン・グルは5月27日、自身のSNSを更新した。【写真】ボンキュッボンのハン・グル公開された写真には、カーキのスイムウェアに身を包み、プールサイドでゆったりとしたひと時を過ごすハン・グルの姿が収められている。双子を出産した母親という事実が信じられないほど、引き締まった健康的なスタイルに対し、ネットユーザーからは「本当にママなの？ かっこよくて完璧すぎる」「美しすぎ