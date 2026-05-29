捜査令状を請求するため、ウソの捜査書類を作成したなどとして、書類送検されていた愛知県警の警察官2人が28日、不起訴処分となりました。愛知県警捜査4課の男性警部補(45)と男性巡査部長(42)の2人は、去年4月、暴力団関係の捜査で容疑者特定の際、関係者に容疑者の顔写真1枚しか見せていないのに、「5枚の顔写真を見せた」とするウソの捜査書類を作成し、令状を請求したとして書類送検されていました。名古屋地検は不起訴と