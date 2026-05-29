突然ですが、「TGIF」が何の略か知っていますか？知っていたらネイティブレベル！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Thank God It's Friday」でした！TGIFとは、「Thank God It's Friday」の略語です。直訳すると「神様、今日が金曜日であることに感謝します」となり、週末の到来を喜ぶ気持ちを表した英語のフレーズです。主にアメリカを中心とした英語圏で広く使われており、仕事や学校で忙しい一週間を乗り越え、よう