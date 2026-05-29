◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8ー4巨人(5月28日、東京ドーム)ソフトバンクの栗原陵矢選手が2本のホームランを放ち勝利に貢献。交流戦最初のカードを2勝1敗の勝ち越しに導きました。栗原選手は両チーム無得点の2回、先頭として打席を迎えると、レフトスタンドにホームランを放ち先制点を挙げます。試合後栗原選手は「芯に当たったので、何とか行ってくれと思いながら走ってました」と手応えを明かし、「嬉しかったです」とコ