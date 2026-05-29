ＦＷが苦手な人ほど、当てにいく意識があり、ミスを招いていることが多い傾向があります。今回は、スイングが崩れないための「当てない」をレッスンしていきます。 腕も体も先行させずに両方一緒に動かす 〝前へならえ〞のまま下に〝落下〞 両腕を“前へならえ”のように前に突き出したまま切り返してみるとイメージがわきやすい。 手元はトップから真下に落下させるような感覚