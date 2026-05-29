大雨災害への危険度が高まるなか、気象庁は新たな防災気象情報の運用を始めました。災害の危険度を5段階のレベルで示すことで、避難行動との結びつきがより分かりやすくなります。■自治体の「警戒レベル」と連動新しい防災気象情報のポイントは「レベル化」です。「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、1から5のレベルの「数字」と「警報」を組み合わせて発表されることになりました。例えば、これまで「