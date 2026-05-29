栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件現場の住宅栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された4人の少年側が、事前に目出し帽を準備していたとみられることが29日、捜査関係者への取材で分かった。下野署捜査本部は、少なくとも少年らの一部は、家屋侵入などの犯罪行為に加担することを事前に把握していた可能性があるとみて、事件に至る経緯の解明を進めている。捜査関係者によるとバールや刃物は事件当日、指示役とされる竹前