◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8ー4巨人(5月28日、東京ドーム)巨人がソフトバンクに4-8で敗れこのカード1勝2敗。巨人の橋上秀樹監督代行が守備の連係についてコメントしました。巨人は1点リードの6回、ランナー1塁でレフトへの打球をレフトの松本剛選手とセンターのキャベッジ選手がお見合いをするような形となり捕球できず。ランナーをかえし、同点となりました。このプレーに対して橋上監督代行は試合後、「もちろん個人の