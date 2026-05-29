「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が28日夜、Xを更新。週刊文春の報道を否定する高市早苗首相に対し、文春側を訴えるよう呼びかけた。「週刊文春」は、昨年の自民党総裁選や今年の衆院選などで、高市首相陣営が他候補に対する誹謗中傷するような動画作成を男性に依頼し、大量に投稿されたなどとする疑惑をスクープとして立て続けに極めて具体的に報じている。ただ、高市首相は26日の参院内閣委員