“500万円台前半”で買えるシリーズ最安モデルの仕様とは？近年、自動車市場が電動化や高級車の再編を加速させており、従来の「高級車らしさ」が改めて問われている局面でもあります。特に日本市場では、長く愛されてきたモデルがどのように現代的な価値へと再構築されているのかに注目が集まっています。【画像】これが“一番安い”トヨタ最新「クラウン」です！ 画像を見る！（30枚以上）その代表的な存在として挙げられる