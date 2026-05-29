【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3営業日ぶりに小幅反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比0.22ドル高の1バレル＝88.90ドルで取引を終えた。米国とイランによる攻撃の応酬が伝わった一方、停戦延長観測も浮上し、相場は方向感を欠いた。ロイター通信によると、米中央軍はイランの攻撃型ドローン5機を撃墜し、南部バンダルアバスの地上管制拠点を攻撃したと発表。