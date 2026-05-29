ソフトバンク８―４巨人（交流戦＝２８日）――ソフトバンクが集中打で逆転勝ち。１点を追う六回、今宮、庄子の連続適時打で逆転した。スチュワートは今季３勝目。巨人は中盤以降打線のつながりを欠いた。橋上監督代行「投手でも当たればヒットになってしまう。あそこは、もったいなかった」今季８戦目で初めて巡ってきた東京ドームでの登板に、巨人の田中将は「ようやく投げられる」と燃えていた。気迫をみなぎらせてまっさら