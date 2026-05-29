プロ野球 セ・パ交流戦は28日、各地で6試合が行われました。首位タイの阪神とヤクルトともに敗戦。阪神は日本ハムに先制点をつかむもプロ初先発となる木下里都投手が四球と2塁打で1アウト2、3塁のピンチを招くと、田宮裕涼選手の逆転タイムリーを浴びます。さらに万波中正選手にもタイムリーを浴び、3失点と逆転を許します。9回に佐藤輝明選手がソロホームランを放つもここで力尽き敗戦しました。阪神は初めてカード3連敗となりま