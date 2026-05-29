歌手和田アキ子（76）が26日深夜に放送されたTBS系「アッコとジャンボ」に出演。同番組でタッグを組む、お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）に対し“ガチ”で怒る一幕があった。同番組は和田とジャンボの2人が異色のタッグを組み、名所周辺に出没し、街の「隠れた名店」などを探しながら散歩する街ブラバラエティ。この日、和田は冒頭でいきなり「今日ちょっとね、君に文句言いたい」とジャンボに向かって切り出した。