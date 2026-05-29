【モデルプレス＝2026/05/29】俳優の高橋文哉が、蒼井優主演のTBS系7月期金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」（毎週金曜よる10時）に出演することが決定した。【写真】高橋文哉、連続ドラマ初主演でのコック姿◆高橋文哉、“ドライな低体温男子”喫茶店員演じる本作はこれまでに主演の蒼井、そして中島歩の出演が発表されているが、このたび、高橋の出演が決定した。「仮面ライダーゼロワン」（2019年〜2020年・EX）で主演を務めた後