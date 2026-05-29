愛知と岐阜で行われる世界最高峰のモータースポーツ「ラリージャパン」が28日開幕し、名古屋でオープニングセレモニーが開かれました。名古屋市中区で開かれたオープニングセレモニーには、地元・長久手市出身で今シーズン2勝している勝田貴元選手などが参加し、ラリーカー32台が集結しました。セレモニーに先立ち、中区の名城公園で行われたデモ