ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、子育てに関するお役立ちコラム。今回は「梅雨の洗濯物対策」について解説します。※写真はイメージです◆「あえてやらない」省エネテクニックいよいよやってくる、ジメジメした梅雨の季節。ただでさえバタバタする朝の時間帯に容赦なく降り続く雨、濡れた靴に泥だらけになった子どもの服、家のなかに充満する生乾きのにおい……。4月、5月の新生活をなんとか駆け抜