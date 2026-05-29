NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝88.90（+0.22+0.25%） 今週に入って米国とイランの交戦が繰り返されていることが相場を支えた。イランのタスニム通信によると、米国のタンカーがレーダーシステムを切ってホルムズ海峡の通過を試みたが、イラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）が警告射撃したため停船し、引き返すことになった。米軍はこの報復としてイランのバンダーアッバスの軍事基地を攻撃し